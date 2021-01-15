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Ангарчанин оплатил долги на полмиллиона рублей для снятия ограничений с квартиры

Житель Ангарска оплатил алиментную задолженность, долг провайдеру цифровых услуг и штрафы на общую сумму полмиллиона рублей после вынесенного постановления о запрете на регистрационные действия в отношении его имущества.

У судебных приставов находилось шесть дел в отношении ангарчанина - о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка в размере 488 тыс. рублей, задолженности интернет-провайдеру в размере 13 тыс. рублей, уголовного штрафа, назначенного в качестве меры наказания, согласно ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), в размере 7 тыс. рублей и трех штрафов ГИБДД на сумму 1,7 тыс. рублей.

«Судебные приставы уведомили мужчину о возбуждении в отношении него исполнительных производств, но неплательщик так не приступил к оплате задолженности, было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника. Также вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении 1/2 доли квартиры в г. Ангарске, которая на праве собственности принадлежит гражданину», - пояснила заместитель начальника отдела Марина Боровикова. 

 Это возымело свое действие, и долги были погашены.     

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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