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Банк «Открытие» выступил партнером в сделке по покупке крупнейшего производителя цианида натрия на рынке СНГ

Инвестиционная компания GEM Capital в партнерстве с Industry Partners Corporation закрыли сделку по приобретению ЗАО «Корунд-Циан» - крупнейшего производителя цианида натрия на рынке СНГ. Финансовым партнером по сделке выступил банк «Открытие».

«Корунд-Циан» – крупнейший в СНГ производитель цианида натрия, основного реагента, применяемого золотодобывающими компаниями при извлечении золота. Завод обладает двумя уникальными производственными линиями, которые обеспечивают суммарную выработку более 65 тысяч тонн цианистых солей в год. Себестоимость производства продукта у завода является одной из самых низких в мире. «Корунд-Циан» входит в топ-8 мировых производителей цианида натрия.

Сделка включает в себя приобретение акций компании и рефинансирование существующих кредитов. Общий объем предоставленных кредитных средств превысил 300 млн долларов США. При этом банк «Открытие»  выступил одновременно организатором и международным документарным и платежным эскроу-агентом по M&A сделке.

«Участие банка «Открытие» в такой крупной и важной сделке с международными партнерами стало подтверждением  высокого уровня профессионализма и экспертизы корпоративного бизнеса банка. Мы благодарны партнерам за доверие и надеемся на развитие нашего плодотворного взаимовыгодного сотрудничества», - прокомментировала Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие».

«Корунд-Циан» – первая для GEM Capital инвестиция в химическую отрасль и важнейший шаг в реализации нашей инвестиционной стратегии в этом сегменте. Мы уверены в высокой квалификации и профессионализме команды предприятия и видим большие перспективы рынка цианида натрия в России и за её пределами», - заявил Анатолий Палий, основатель и управляющий партнер GEM Capital.

«Мы рады приветствовать GEM Capital и Industry Partners Corporation в качестве новых акционеров и уверены, что наше партнерство позволит успешно реализовать стратегические планы предприятия на рынке цианида натрия», - прокомментировал Иосиф Хайцин, генеральный директор ЗАО «Корунд-Циан».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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