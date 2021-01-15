Президентские гранты в 2021 году получили 43 НКО Иркутской области

Всего от Иркутской области в конкурсе принимало участие 197 проектов, 43 их них вошли в число победителей. Об этом сообщила начальник управления губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

Общая сумма грантовых средств составила 75 млн 857 тыс. рублей, собственные затраты НКО составят более 150 миллионов рублей. Для сравнения, на первый конкурс 2020 года от области было подано 174 проекта, из которых 47 стали победителями, сумма грантов составила 65 млн 368 тыс. рублей.

География проектов всех 43 победителей охватывает практически все крупные города области:

Иркутск,

Ангарск,

Братск,

Усть-Илимск,

Саянск,

Черемхово,

Усолье-Сибирское,

Тулун,

Нижнеудинск.

Проекты реализуют в:

Усольском р-не,

Черемховском р-не,

Нижнеудинском р-не,

Аларском р-не,

Зиминском р-не,

Ольхонском р-не.

Так же есть проекты, которые будут реализованы и в других регионах России:

Республика Бурятия,

Красноярский край,

Республика Алтай,

Якутия,

Сахалинская область.

Самый крупный грант размере 9 млн 927 тыс. рублей получит благотворительный фонд «Оберег» с проектом Межрегиональный центр профилактики и поиска пропавших людей «Оберег. Территория поиска».

Цель проекта - снизить количество пропавших без вести людей за счет комплексного подхода решения проблемы, организовать среду и возможности для спасения жизней.

Нижнеудинская районная общественная организация социального развития «Доверие» с проектом «Общественный Нижнеудинск» получит 5 млн 894 тыс. рублей. Проект предполагает создание ресурсного центра для общественников и ТОСов Нижнеудинского района.

5 млн 244 тыс. рублей получит Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал» с проектом «Не словом, а делом – формируем эффективную систему экологического просвещения в Байкальском регионе».

- Проекты, не получившие поддержки в этом конкурсе, можно доработать и заявить к участию на следующий конкурс. Заявки на него будут принимать уже с 1 февраля по 15 марта 2021 года. Так же некоммерческие организации Иркутской области могут подавать заявки на конкурсы грантовой поддержки, которые проводят органы государственной власти Иркутской области, - отметила Ольга Куриленкова.