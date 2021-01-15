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«Газпромнефть» открыла четвертую АЗС в Иркутской области

Cеть АЗС «Газпромнефть» расширяет присутствие в Иркутской области: в Ангарске открылась четвертая АЗС компании. На АЗС представлены бензины АИ-98, АИ-95, АИ-92, сезонное дизельное топливо ведущих нефтеперерабатывающих заводов страны.

На заправочной станции открыты магазин и кафе под собственной торговой маркой Drive Cafe, где автомобилисты могут приобрести товары в дорогу и подкрепиться. Ассортимент магазина насчитывает порядка 2 000 позиций, в меню кафе – кофе и кофейные напитки, хотдоги, сэндвичи, свежая выпечка. Из дополнительных сервисов на АЗС есть пост подкачки шин, кран с технической водой для мытья фар, стекол и номерных знаков автомобиля, доступны услуги заправщика.

Станция работает по системе предоплаты, при которой клиенты сначала оплачивают топливо за наличный расчет, банковской или сервисной картой «ОПТИ24», а затем заправляют автомобили на одной из четырех топливораздаточных колонок.

Таким образом, у компании сейчас работают четыре АЗС в Иркутской области:

  • Иркутск, Старокузьмихинская, 1
  • Иркутск, Депутатская, 89
  • Иркутск, Култукская, 97А
  • Ангарск, квартал 215, сооружение 31

/ Сибирское Информационное Агентство /
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