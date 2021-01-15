Проект ИГУ получил грант от Президентского Фонда

Проект «Вожатый будущего» вновь получил поддержку Фонда Президентских грантов. Размер гранта составил практически полмиллиона рублей, сообщают в пресс-службе вуза.

— Особенностью проекта 2021 года станет дистанционный формат с использованием всех имеющихся и апробированных командой проекта форм работы, в том числе это реализация основной образовательной программы профессиональной подготовки «Вожатый» в микрогруппах с помощью средств видеосвязи, — отметил руководитель проекта Олег Гусев.

Всего от Иркутской области в конкурсе принимало участие 197 проектов, 43 их них вошли в число победителей.

Общая сумма грантовых средств составила 75 млн 857 тыс. рублей, собственные затраты НКО составят более 150 миллионов рублей. Для сравнения, на первый конкурс 2020 года от области было подано 174 проекта, из которых 47 стали победителями, сумма грантов составила 65 млн 368 тыс. рублей.