Банк «Восточный» вошел в топ-10 клиентского рейтинга банков портала «Сравни.ру»

По итогам 2020 года банк «Восточный» вошел в число лучших банков по версии пользователей портала «Сравни.ру». Клиентский рейтинг банков финансовый супермаркет рассчитывает на основе количества и качества отзывов, а также активности представителей банков при решении проблем пользователей.

У банка «Восточный» по итогам 2020 года 2455 отзывов и более 140 решенных проблем на портале «Сравни.ру». Среди самых востребованных продуктов банка у пользователей портала дебетовая «Карта №1 Ultra», которая возвращает до 7% от потраченных средств и позволяет самостоятельно выбирать категории повышенного кэшбэка. А также кредитная карта «90 дней без процентов», которая дает до 15% кэшбэка и также позволяет самостоятельно определять, за какие покупки получать больше денег.

Напомним, что самый быстрый способ оформить эти и другие продукты «Восточного» – оставить заявку на сайте банка.