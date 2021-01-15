Идеальное жилье глазами россиян

Чаще всего россияне живут в отдельной квартире — 64%. Также 28% проживают в доме или в его части, сообщает ВЦИОМ.

В идеале хотели бы жить в квартире 28%, в индивидуальном доме (в том числе в коттеджном поселке или в таунхаусе) — 68%.

Те, кто предпочел бы изменить тип жилья, указывают в качестве основной проблемы смены места жительства финансовую (72,7%). Также 13,7% устраивает нынешнее жилье, а 12,9% сообщают, что частный дом требует постоянных вложений. Еще 8,1% хотели бы построить дом самостоятельно, но не имеют достаточного опыта, а у 7% члены семьи против переезда.

При выборе места жительства наиболее важными факторами для россиян являются: социальная инфраструктура в пешей доступности (56%), транспортная доступность (51,5%), территориальная расположенность (40,7%), а также качество постройки дома (39,9%).