Льготные кредиты до 5% годовых предоставят сельхозпроизводителям Иркутской области

Минсельхоз России начал приём реестров потенциальных заемщиков на получение льготных краткосрочных кредитов, а также льготных инвестиционных кредитов по всем направлениям целевого использования. При этом объём субсидий для Иркутской области на предоставление льготных краткосрочных кредитов сельхозтоваропроизводителям увеличен на 12%. Общий объём средств, доведённых до региона федеральным ведомством в 2021 году, составляет 103,4 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

– Кредитование – важный элемент финансирования сезонных полевых работ. По итогам 2020 года сельхозтоваропроизводители Иркутской области получили свыше 5,5 млрд рублей кредитных средств, из которых 4,5 млрд рублей – краткосрочные кредиты. Это позволило, в том числе, в оптимальные сроки провести сезонные полевые работы и собрать хороший урожай. Увеличенный объём субсидий в этом году даст возможность привлечь свыше 6 млрд рублей кредитных ресурсов на развитие сельскохозяйственного производства и переработку продукции, – отметил Илья Сумароков.

В прошлом году Минсельхоз России добрил 77 заявок из Иркутской области, в том числе 59 – по краткосрочному кредитованию. Кредиты получили 34 заемщика, из которых 23 заемщика – представители малых форм хозяйствования. Средства были направлены на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства и переработку продукции растениеводства и животноводства.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется уполномоченным банкам, отобранным Минсельхозом России. На территории Иркутской области работают 18 таких организаций. Для получения кредита по льготной ставке (не более 5%) сельхозтоваропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса необходимо обратиться в уполномоченный банк. Полный список кредитных организаций опубликован на сайте Минсельхоза России.