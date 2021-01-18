Губернатор Иркутской области выложил видео, на котором его дети убирают снег

– Кто сказал, что выходной – повод сидеть дома? Мы с моими младшими наслаждаемся всеми прелестями сибирской зимы. Пускай для этого и приходится немного потрудиться. Внесли маленькую лепту в расчистку дорог. Вижу, что детям это – только в удовольствие, – написал губернатор на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсети активно комментируют видео: «Аппетит нагуляли, подышали, подвигались. Молодцы», «Молодец! Ещё мэра давно надо с лопатой выгнать город чистить».

Как ранее сообщал Игорь Кобзев, двое из его детей пойдут в первый класс в Иркутске. Старший сын будет учиться в Москве, а старшая дочь останется в Воронеже.

Напомним, что Игорь Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 года после того, как Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко.