В Братске расширят дороги на местах высокой загруженности

Проект капитального ремонта Братска разработает ООО «СибПроектНИИ», сообщает «СибПроектНИИ».

Проектом запланировано устройство тротуаров, освещения на всём протяжении светодиодными светильниками, устройство лавочек и урн. Кроме того, будет установлена остановка маршрутного транспорта. Также отремонтируют подземный переход, установят пандусы.

В 2021 году планируется выделение средств на разработку проектной документации следующего участка за платиной ГЭС км 256 – км 264.

Управление федеральной дорогой просит всех неравнодушных жителей Братска подавать свои предложения, возможно, через депутатов законодательного собрания, в комитет градостроительства администрации Братска. Эти данные нужны для анализа и подготовки задания (технических условий), которые должны быть учтены в проектной документации.