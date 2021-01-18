Как рубль отреагировал на задержание Навального

Задержание А. Навального умеренно негативно отразилось на рубле и российском фондовом рынке и вызвало резкую реакцию на Западе. Страны ЕС и США осудили действия российских властей и призвали освободить его, отмечает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»:

.– Участники рынка сдержанно отреагировали на задержание. Раньше рубль на таких событиях терял больше 1%. Видимо, они ожидают решения суда по избранию мере пресечения.

Курс доллара повысился на 0,37%, до 73,91 (максимум был 74,10 руб.). Индекс Мосбиржи упал на 0,27%, до 3442 пунктов, индекс РТС – на 0,45%, до 1467 пунктов. По индексу Мосбиржи ожидается снижение до 3420 пунктов, индекс РТС – до 1435.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в Шереметьево после возвращения из Германии. ФСИН заявила, что его задержание связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».