В 2020 году российские банки одобрили только треть кредитов

Таким образом, доля выданных кредитов упала до трехлетнего минимума, сообщает РБК со ссылкой на данные НБКИ.

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.

Как отмечают в НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах.

Самый заметный рост отказов затронул автокредитование: банки отклонили 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.

«В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние четыре года, что прежде всего связано со снижением ставок благодаря программам господдержки», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Льготная ипотечная госпрограмма для новостроек стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков, считает он.

Эксперты наметили снижение еще в начале года 2020 года. Тогда падение связывали с охлаждением рынка кредитования, инициатором которого выступил Центробанк.

По данным НБКИ, в январе прошлого года выдача потребительских кредитов сократилась до 1,27 млн штук, что на 13,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Это самый низкий показатель января за последние три года (в 2019 году январское снижение было в пределах 1%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в 2019 году наметилась тенденция сначала по стабилизации, а затем и по снижению темпов роста выдач потребкредитов в количественном выражении. В частности, в ноябре выдача займов сократилась на 1,7%, а в декабре — уже на 5,6%. Фиксируют негативный тренд и в БКИ «Эквифакс». По их данным, выдачи января снизились в количественном выражении почти на 11%, в денежном — на 8%. Одновременно в «Эквифаксе» говорят и о снижении числа одобренных заявок — с 40,5% до 37,9%.

По мнению господина Волкова, причинами тренда стали меры ЦБ по охлаждению рынка потребительского необеспеченного кредитования, в том числе введение с 1 октября 2019 года повышенных коэффициентов риска для заемщиков, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%.



