Названы даты открытия театров и филармоний Иркутской области

К середине февраля в городе начнут работу все заведения, сообщают в администрации области.

Первой начнёт работать Иркутская областная филармония. Cезон откроется 30 января концертом Губернаторского симфонического оркестра.

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского начнёт работать 5 февраля. Кассы откроются 25 января.

Н.М. Загурского начнёт работать 5 февраля. Кассы откроются 25 января. В этот же день откроется Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина.

Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова возобновит работу 12 февраля.

16 февраля распахнет двери Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова.

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» откроется 27 февраля премьерой спектакля «Слонёнок».

Информация о работе учреждений будет размещена на их официальных сайтах. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области театры были закрыты 18 марта 2020 года. Зрители не возвращали билеты на отмененные спектакли. После того, как театры сформируют афиши, зрителям необходимо будет обратиться в кассы и получить новые билеты.