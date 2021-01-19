Названы даты открытия театров и филармоний Иркутской области

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19 января 2021
К середине февраля в городе начнут работу все заведения, сообщают в администрации области.
- Первой начнёт работать Иркутская областная филармония. Cезон откроется 30 января концертом Губернаторского симфонического оркестра.
- Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского начнёт работать 5 февраля. Кассы откроются 25 января.
- В этот же день откроется Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина.
- Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова возобновит работу 12 февраля.
- 16 февраля распахнет двери Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова.
- Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» откроется 27 февраля премьерой спектакля «Слонёнок».
Информация о работе учреждений будет размещена на их официальных сайтах. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области театры были закрыты 18 марта 2020 года. Зрители не возвращали билеты на отмененные спектакли. После того, как театры сформируют афиши, зрителям необходимо будет обратиться в кассы и получить новые билеты.