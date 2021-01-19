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Названы даты открытия театров и филармоний Иркутской области

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К середине февраля в городе начнут работу все заведения, сообщают в администрации области.

  • Первой начнёт работать Иркутская областная филармония. Cезон откроется 30 января концертом Губернаторского симфонического оркестра.
  • Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского начнёт работать 5 февраля. Кассы откроются 25 января.
  • В этот же день откроется Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина.
  • Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова возобновит работу 12 февраля.
  • 16 февраля распахнет двери Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова.
  • Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» откроется 27 февраля премьерой спектакля «Слонёнок».

Информация о работе учреждений будет размещена на их официальных сайтах. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области театры были закрыты 18 марта 2020 года. Зрители не возвращали билеты на отмененные спектакли. После того, как театры сформируют афиши, зрителям необходимо будет обратиться в кассы и получить новые билеты.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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