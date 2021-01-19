С Нового года ставки на ипотеку в Примсоцбанке стали ещё ниже

С 11 января 2021 года процентные ставки на ипотеку в Примсоцбанке снижены на 0,3%. Теперь оформить ипотеку можно по ставке от 6,59% годовых, а рефинансировать - по ставке от 6,39%.



– В наступившем году мы хотим порадовать всех, кто задумался о приобретении недвижимости особым подарком – сниженными ставками на ипотеку. Особо приятно то, что они распространяются и на рефинансирование ипотечных кредитов, что может помочь клиентам снизить кредитную нагрузку, а это крайне актуально в настоящее время, – рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Отметим, что базовый размер процентной ставки на покупку квартиры составляет 8,59% годовых, а на рефинансирование - 8,39%. Базовая ставка действует при сумме кредита не более 80% от стоимости недвижимости, наличии комплексного страхования и подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из Пенсионного фонда. Срок кредита составляет от 3 до 30 лет.



Минимальная сумма кредита составляет 500 000 рублей, максимальная – до 30 000 000 рублей. Важный момент, при оформлении кредита на сумму от 5 000 000 рублей в Москве или от 3 000 000 рублей в других регионах, размер базовой процентной ставки снижается на 0,5 процентных пункта. Также напомним, что своим клиентам банк предоставляет возможность снизить размер базовой ставки на 0,5 – 1,5 процентных пункта с помощью опции «Назначь свою ставку».



Подробные условия по ипотечным продуктам банка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.