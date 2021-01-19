Почти 40% россиян проехали в 2020 году на машине меньше киллометра

У 58% пробег сократился незначительно — не больше чем на 10 тысяч километров, сообщают в пресс-службе компании «Яндекс».

Наиболее распространённые причины сокращения пробега связаны с пандемией коронавируса: переход на удалённый режим работы, ограничения в торговых центрах, магазинах, заведениях и других общественных местах — ездить стало попросту некуда. Тем не менее, 35% респондентов ответили, что пользовались автомобилем в 2020 году почти столько же, сколько и в 2019-м.

Ещё 28% россиян стали ездить даже чаще, при этом у половины из них пробег вырос больше чем на 10 000 километров. Большинство из них объясняют это тем, что стали активнее пользоваться личным авто из-за боязни заразиться коронавирусом в общественном транспорте.

Для остальных частые поездки были вынужденными из-за возросшей нагрузки на работе: в период пандемии повысился спрос на услуги доставки, и многие сотрудники таких сервисов стали использовать для работы личные машины.