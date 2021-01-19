Подрядчик вернет Иркутской области 13 млн рублей

Как сообщают в областной администрации, недобросовестные исполнители сорвали сроки сдачи дороги.

В 2020 году на дороги выделили более 15 млрд рублей, в том числе три млрд из федерального бюджета. Все показатели регионального проекта достигнуты, но не все объекты были введены в строй своевременно. Подрядчикам, нарушившим сроки, предъявлены претензии на сумму более 13 млн рублей.

Ранее в мэрия Иркутска отказалась платить еще одному небросовестному подрядчику. Всего исполнитель потерял более 41 млн рублей.

Кроме этого, с подрядчиками, не выполнившими обязательства, была проведена претензионная работа, за каждый день просрочки компаниям начислены пени.

– В ходе проверок в летний период на многих объектах были претензии к подрядчикам: по несоблюдению СНиП, неоднократному срыву графиков, ненадлежащему межремонтному содержанию дорог. Помимо этого, подготовка в 2019 году была проведена не должным образом. Проектно-сметная документация была подготовлена, мягко говоря, некачественно, – подчеркнул мэр Руслан Болотов. – Теперь мы реализовываем качественно иной подход к дорожному ремонту в Иркутске.