«Большую Байкальскую Тропу» могут закрыть из-за отсутствия денег на проект

Организация «Большая Байкальская Тропа» заявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что находится под угрозой закрытия из-за отсутствия денег на проект.

«Одна из старейших экологических организаций на Байкале «Большая Байкальская Тропа» под угрозой закрытия из-за отсутствия финансирования. 14 января подведены итоги конкурса Фонда президентских грантов, и наш проект не получил поддержку. А это значит, что может подойти к концу существование проекта с 18-летней историей», – говорится в сообщении.

Организация отмечает, что постоянно испытывала материальные трудности, однако ежегодно удавалось выиграть грант, который помогал решить денежные вопросы. Поскольку на 2021-й финансирования нет, под угрозой исчезновения оказались не только проекты, но и сама организация. «Большая Байкальская Тропа» рассчитывает на поддержку со стороны неравнодушных людей.