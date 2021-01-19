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Более 3 млрд рублей потратила Бурятия на борьбу с коронавирусом

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На реализацию мероприятий по снижению рисков распространения COVID-19 в Бурятии было направлено более 3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 2,1 млрд рублей, из республиканского бюджета – 909,2 млн рублей.

На эти средства были перепрофилирован коечной фонд, приобретены лекарственные препараты, медицинское оборудование, СИЗы, ИВЛ, КТ-аппараты, оснащены лаборатории, выплачены стимулирующие выплаты медикам.

Для лечения больных коронавирусом было перепрофилировано 2906 коек. В связи с улучшением эпидситуации сегодня их количество сокращено до 1793. Занятость коечного фонда составляет 64,8%.

Всего с начала эпидемии в республике исследовано более 750 тысяч человек. Для приобретения тестов из республиканского бюджета выделено 147 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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