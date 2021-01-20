ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке

«Привычная модель покупки автомобиля в салоне, как и получение кредита, на фоне пандемии существенно изменилась – клиенты готовы приобретать автомобили 100% дистанционно. Мы упрощаем этот процесс и переводим его в онлайн, это стратегически важная для нас задача. С сегодняшнего дня в ВТБ можно оформить автокредит в мобильном приложении, что становится финальным шагом по созданию нами полностью цифровой выдачи кредита. Такую возможность мы запустим в первом полугодии – клиенты смогут удаленно провести подписание всех документов, а позже забрать машину в автосалоне или заказать ее с доставкой на дом», – отмечает Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.