В Боханском районе Иркутской области на пожаре погиб ребенок

После тушения пожара в одной из комнат дома было обнаружено тело 2-х летнего мальчика, сообщают в Следственном комитете Иркутской области.

По версии следствия, в момент возгорания в доме находилась девушка с двумя малолетними детьми в возрасте 3-х месяцев и двух с половиной лет. Одного ребёнка мать успела вынести из дома, старшего не смогла обнаружить из-за сильного задымления.

С начала 2021 года на территории города Иркутска произошло свыше 50 пожаров, на пожарах погибло 3 человека, травмировалось 4 человека. Основными причинам возникновениями пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, небезопасная эксплуатация электротехнических приборов.