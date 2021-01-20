Вспышку коронавируса зафиксировали в Ольхонском районе

В лидерах по дневному приросту в Иркутской области остается Иркутск, на втором месте – Ольхонский район, на третьем – Эхирит-Булагатский район.

Как сообщает региональный оперштаб, 20 января подтверждено 263 новых случаев COVID-19, общее число больных коронавирусом в Приангарье с начала пандемии превысило 46 тысяч человек.

Из 263 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 55 (всего 16 710),

в Ольхонском районе – 35 (всего 348),

в Эхирит-Булагатском районе – 30 (всего 1 153),

в Киренском районе – 27 (всего 257),

в Братске – 23 (всего 3 010).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 16 710,

Ангарск – 4 554,

Братск – 3 010,

Иркутский район – 3 014,

Усть-Кутский район – 2 658.

Напомним, с 18 января в России стартует массовая вакцинация от коронавируса, такое поручение дал президент России Владимир Путин. При этом эксперты отнесли Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.