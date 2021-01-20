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Вспышку коронавируса зафиксировали в Ольхонском районе

В лидерах по дневному приросту в Иркутской области остается Иркутск, на втором месте – Ольхонский район, на третьем – Эхирит-Булагатский район.

Как сообщает региональный оперштаб, 20 января подтверждено 263 новых случаев COVID-19, общее число больных коронавирусом в Приангарье с начала пандемии превысило 46 тысяч человек.

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Из 263 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 55 (всего 16 710),
  • в Ольхонском районе – 35 (всего 348),
  • в Эхирит-Булагатском районе – 30 (всего 1 153),
  • в Киренском районе – 27 (всего 257),
  • в Братске – 23 (всего 3 010).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 16 710,
  • Ангарск – 4 554,
  • Братск – 3 010,
  • Иркутский район – 3 014,
  • Усть-Кутский район – 2 658.

Напомним, с 18 января в России стартует массовая вакцинация от коронавируса, такое поручение дал президент России Владимир Путин. При этом эксперты отнесли Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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