Вспышку коронавируса зафиксировали в Ольхонском районе

В лидерах по дневному приросту в Иркутской области остается Иркутск, на втором месте – Ольхонский район, на третьем – Эхирит-Булагатский район.
Как сообщает региональный оперштаб, 20 января подтверждено 263 новых случаев COVID-19, общее число больных коронавирусом в Приангарье с начала пандемии превысило 46 тысяч человек.
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20 января 2021
Из 263 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 55 (всего 16 710),
- в Ольхонском районе – 35 (всего 348),
- в Эхирит-Булагатском районе – 30 (всего 1 153),
- в Киренском районе – 27 (всего 257),
- в Братске – 23 (всего 3 010).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 16 710,
- Ангарск – 4 554,
- Братск – 3 010,
- Иркутский район – 3 014,
- Усть-Кутский район – 2 658.
Напомним, с 18 января в России стартует массовая вакцинация от коронавируса, такое поручение дал президент России Владимир Путин. При этом эксперты отнесли Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.