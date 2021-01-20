ВТБ выбрал российскую систему управления тестированием ПО

Банк ВТБ впервые будет использовать отечественную разработку резидента кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Test IT для решения задач по тестированию и обеспечению качества ПО.

ВТБ получил лицензии сроком на 5 лет на использование системы по управлению тестированием от российской компании-производителя программного обеспечения для тестирования. Система управления тестированием Test IT помогает сократить время на поддержку тестовой модели на 30-40%, снизить временные и финансовые издержки на цикл разработки и тестирования на 10-15%, контролировать качество работы удаленных команд. Единая система управления тестированием будет развернута на весь блок ИТ банка ВТБ.

Главными критериями выбора данной системы были полное соответствие требованиям информационной безопасности, легкая интеграция с существующим в банке стандартом IT4IT и обширная функциональность для совмещения ручного и автоматизированного тестирования.

Программный продукт Test IT состоит в Едином реестре отечественного программного обеспечения при Минкомсвязи РФ и соответствует российскому законодательству в области импортозамещения.

«Новая система тестирования Test IT будет развернута на всю ИТ-архитектуру банка. Более чем 200 команд, которые занимаются разработкой и тестированием, а также подразделения, отвечающие за поддержку и сопровождение, будут использовать новый инструмент. Успешное пилотное тестирование этой системы показало соответствие всем требованиям информационной безопасности, что было для нас одним из главных критериев выбора», — прокомментировал руководитель департамента ИТ-архитектуры Илья Старостин.