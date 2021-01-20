ВТБ выбрал российскую систему управления тестированием ПО

Банк ВТБ впервые будет использовать отечественную разработку резидента кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Test IT для решения задач по тестированию и обеспечению качества ПО.
ВТБ получил лицензии сроком на 5 лет на использование системы по управлению тестированием от российской компании-производителя программного обеспечения для тестирования. Система управления тестированием Test IT помогает сократить время на поддержку тестовой модели на
Главными критериями выбора данной системы были полное соответствие требованиям информационной безопасности, легкая интеграция с существующим в банке стандартом IT4IT и обширная функциональность для совмещения ручного и автоматизированного тестирования.
Программный продукт Test IT состоит в Едином реестре отечественного программного обеспечения при Минкомсвязи РФ и соответствует российскому законодательству в области импортозамещения.
«Новая система тестирования Test IT будет развернута на всю ИТ-архитектуру банка. Более чем 200 команд, которые занимаются разработкой и тестированием, а также подразделения, отвечающие за поддержку и сопровождение, будут использовать новый инструмент. Успешное пилотное тестирование этой системы показало соответствие всем требованиям информационной безопасности, что было для нас одним из главных критериев выбора», — прокомментировал руководитель департамента ИТ-архитектуры Илья Старостин.
Справка
ВТБ с 2019 года ускоряет цифровизацию, проводит технологическую трансформацию в рамках реализации стратегии банка, одной из основных целей которой является 100% доступность финансовых услуг онлайн. В рамках работы запущены несколько магистральных технологических проектов, создающих фундамент для достижения данной цели. В том числе, банк создает и развивает технологическую artificial intelligence-платформу, переходит на новую ИТ-архитектуру, реализует программу масштабной комплексной модернизации центров обработки данных (ЦОДов), строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API).