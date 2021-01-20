Примсоцбанк: льготные программы кредитования МСБ снова доступны для клиентов

Из года в год освоение лимитов Минэкономразвития остаётся залогом сотрудничества государства с банками в части субсидирования кредитов для бизнеса. Успешная работа Примсоцбанка с ведомством ведётся с 2018 года, однако только в 2021 году ставку по льготным займам удалось снизить до рекордно-низких 7% годовых. Более того, сейчас получить кредит на развитие бизнеса может не только компания МСБ, работающая в одной из приоритетных отраслей экономики – сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, энергетике или туризме, но и самозанятые, а также торговые предприятия.



– Бизнес нуждается не только в профессиональном управлении и планировании, но и в постоянном привлечении доступных средств. Кредитование компаний по специальным льготным программам – зарекомендовало себя как отличный инструмент для развития: сниженная ставка позволяет серьезно поднять уровень бизнеса, не создавая при этом чрезмерной кредитной нагрузки на него, - рассказал Алексей Пастухов начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Отметим, по программе Минэкономразвития России рефинансировать кредит, взятый в другом банке или оформить новый можно под фиксированную ставку 7% годовых. Минимальный срок кредита – 3 месяца, максимальный - не более 36 месяцев на оборотные средства и не более 72 месяцев на приобретение и ремонт основных средств. Сумма кредита составляет от 2 000 000 рублей до 0,5% от капитала Банка.



Узнать подробнее о программах кредитования малого и среднего бизнеса вы можете в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.