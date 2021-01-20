Прием заявок на электронную трудовую книжку закрыт

В Иркутской области заявления подали 106,5 тысяч человек – 14% от общего количества работающих, сообщают в Пенсионном фонде России.

В соответствии с позицией Минтруда России граждане, не подававшие до 31 декабря 2020 года заявление о выборе способа ведения трудовой книжки при наличии такой возможности (то есть за исключением вышеупомянутых граждан), данные заявления после первого января 2021 года подавать не имеют право.

Вместе с тем, лица, ранее подавшие заявление о продолжении ведения трудовой книжки на бумажном носителе, имеют неограниченное во времени право подать заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, в том числе при новом трудоустройстве.

Гражданам, которые впервые начнут свою трудовую деятельность в 2021 году, будет формироваться только электронный вариант сведений о трудовой деятельности.