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Прием заявок на электронную трудовую книжку закрыт

В Иркутской области заявления подали 106,5 тысяч человек – 14% от общего количества работающих, сообщают в Пенсионном фонде России.

В соответствии с позицией Минтруда России граждане, не подававшие до 31 декабря 2020 года заявление о выборе способа ведения трудовой книжки при наличии такой возможности (то есть за исключением вышеупомянутых граждан), данные заявления после первого января 2021 года подавать не имеют право.

Вместе с тем, лица, ранее подавшие заявление о продолжении ведения трудовой книжки на бумажном носителе, имеют неограниченное во времени право подать заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, в том числе при новом трудоустройстве.

Гражданам, которые впервые начнут свою трудовую деятельность в 2021 году, будет формироваться только электронный вариант сведений о трудовой деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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