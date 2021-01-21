«История с вакцинацией напоминает анекдот»

Пандемия – очень серьезная история, на сегодняшний день более половины моих друзей и знакомых переболели COVID-19 разной степенью тяжести. Умерших, хвала Всевышнему, нет. Режим полукарантина серьезно сократил круг общения, что достаточно дискомфортно. Поэтому вопрос — прививаться или нет — для меня не стоял, рассказывает о своем опыте Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Ответ изначально был – однозначно да. Понятно, что вакцина экспериментальная. Но вся история с вакцинацией, которую активно обсуждают в интернете, мне напоминает анекдот.

Двоих ведут на расстрел. Один другому предлагает:

– Давай сбежим!

Другой:

– А хуже не будет?

В теме вакцинации много и большой политики, и больших денег. Для Запада в принципе не приемлемо наличие собственных вакцин у незападных стран, которые, по их мнению, являются отсталыми. Ну и, конечно, экспорт вакцин — это очень серьезные деньги.

Мой выбор был сделан в пользу сети частных клиник «Медси», которая вслед за государственными поликлиниками начала делать прививки от COVID-19 в Москве российской вакциной «Спутник V». Сама вакцина в клинике предоставляется бесплатно, но за прием врача и введение препарата надо заплатить 1850 руб. Медицинская сеть «Медси» входит в группу АФК «Система», торгуется на Мосбирже, миллиардера Владимира Евтушенкова и занимает первое место в рейтинге Forbes крупнейших российских частных медицинских компаний. Выручка сети в 2019 году составила 22,32 млрд руб.

Была выбрана клиника на Белорусской. Народу там было относительно много, но очередей не было. Персонал вежливый, чисто. После прививки надо было полчаса посидеть в коридоре, а потом можно быть свободным. Повторная прививка через три недели. Особого недомогания я не почувствовал. Легкая жажда и возможно ночью была небольшая температура. Единственное неудобство - ни капли алкоголя за три дня до и за три дня после. Но после новогодних праздников с этим однозначно можно повременить.