Чем отличается Байден от Трампа?

Fitch полагает, что с приходом к власти нового президента США Джозефа Байдена риск новых американских санкций против России останется высоким, однако эти ограничения могут оказаться более точечными.

Fitch не ждет неизбежного введения мощных экономических санкций, так как Байден будет решать вопросы, связанные с пандемией коронавируса и политическими разногласиями в США. Его администрации также потребуется время на планирование взаимодействия с Россией.

Первой задачей, которая встанет перед новыми властями США, Fitch называет переговоры о продлении соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале. Кроме того, новая администрация попробует расширить международную поддержку своей внешней политики. По мнению Fitch, продемонстрировать, насколько США и Евросоюз готовы координировать свою реакцию на связанные с Россией события, могут ситуации вокруг Алексея Навального и возобновления строительства газопровода «Северный поток-2». Вместе с тем Fitch не ждет санкций, которые помешают обслуживанию нынешнего госдолга или осуществлению российскими банками транзакций в долларах. Оно объясняет это потенциальными побочными эффектами для мировых рынков финансовых инструментов и сырьевых товаров.

Господа из Fitch – просто Капитаны Очевидность. Фан клуб Трампа в России сделал очень много чтобы напугать всех и прежде всего самих себя новой администрацией Байдена. Вместе с тем, Трамп в плане санкционного давления на Россию переплюнул всех предыдущих американских президентов. Его почему-то некоторые сравнивали с Владимиром Путиным, хотя более правильно было бы сравнить его с Владимиром Жириновским. При Байдене политическая и экономическая линия США в том числе в отношении России будет более рациональной, логичной, разумной. Россия часть глобальной экономики, глобальных сырьевых и фондовых рынков. На фоне пандемии COVID-19 глобальная экономика это хрустальный дом, в котором вряд ли стоит бросаться камнями.

Никаких шоков от новой администрации мы не ждем. Очень вероятно укрепление рубля и рост российских фондовых индексов. На фоне низких ставок продолжится переток денег с банковских депозитов на рынок акций. В прошлом году число частных инвесторов (физлиц с брокерскими счетами) на Мосбирже выросло до 8,8 млн — на 5 млн человек за год. Они вложили в акции 301 млрд руб. Общий объем торгов акциями достиг исторического максимума — 23,9 трлн руб., доля частных инвесторов в нем составила 40,6%.

Наши таргеты на 2021 год: по индексу РТС составляют 2000 пунктов, по паре доллар/рубль – 65-67 руб. за доллар.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»