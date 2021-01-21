En+ Group, правительство Иркутской области и администрация Байкальского городского поселения договорились о стратегическом партнерстве

En+ Group, Правительство Иркутской области и администрация Байкальского городского поселения подписали трехсторонний Меморандум о стратегическом партнерстве. Главным предметом Меморандума является стратегическое партнерство сторон в целях социально-экономического развития Иркутской области и Байкальского городского поселения, включая бывшую промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

На площадке БЦБК, который долгие годы являлся градообразующим предприятием Байкальска, будет реализован масштабный инвестиционный проект по строительству Международного центра водных ресурсов с сопутствующим многофункциональным кластером производственного, исследовательского, туристического и образовательного характера. Это позволит создать новые рабочие места в регионе, а также снизить экологическую нагрузку за счет проведения различных научных и волонтерских программ. Ранее проект по созданию Международного центра водных ресурсов уже получил поддержку Правительства России и Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Антон Бутманов, руководитель дирекции по устойчивому развитию En+ Group:

«Подписанию данного Меморандума предшествовал долгий переговорный процесс между всеми заинтересованными сторонами и большой объем подготовительной аналитической работы. Вместе с нашими партнерами мы определили ключевые вопросы, которые должны быть решены в кратчайший срок. Надеюсь, что наш масштабный инвестиционный проект станет примером эффективной реализации принципов государственно-частного партнерства и поможет вывести регион на новый социально – экономический уровень».

Руслан Ситников, заместитель председателя Правительства Иркутской области:

«Реализуемый проект имеет стратегически важное значение для Байкальска. Я рад отметить, что благодаря усилиям всех заинтересованных сторон, в том числе главы нашего региона, долгая история банкротства БЦБК, наконец, завершена. Сегодня мы начинаем новую историю, в центре которой – экология и интересы жителей города. Масштабный опыт в реализации социальных проектов компании En+ Group, основанной Олегом Дерипаской, будет применен и для Байкальска».

Напомним, в 2020 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски в рекордные сроки были построены, оборудованы и запущены в эксплуатацию 4 медицинских центра для лечения пневмонии. В рамках реализации инфраструктурных проектов компания построила лыжную базу в Тулуне, детскую площадку в Усть-Илимске, разрабатывает и реализует другие значимые для городов проекты. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. С 2011 года реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. С 2020 года программа стартует в обновленном формате и включает экологическую акцию «360», грантовый конкурс экологических проектов, экологический мониторинг водных объектов, проекты, реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области, волонтерские инициативы. Также среди основных направлений социальной политики группы – развитие спорта (поддержка ХК «Байкал-Энергия», проект «На лыжи!»), образование, другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.