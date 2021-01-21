Драмтеатр Иркутска демонтировал часть кресел в зале для безопасной рассадки зрителей

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21 января 2021
21 января 2021
Часть кресел в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова демонтировали для безопасной рассадки зрителей и соблюдения антиковидных правил, сообщают «Вести-Иркутск».
Это сделано для того, чтобы снизить количество контактов между людьми и обеспечить удобный проход к местам.
Поскольку основной зал драмтеатра вмещает 600 человек, присутствовать одновременно на спектакле смогут 150 людей.
Напомним, ранее глава региона Игорь Кобзев разрешил закрытым из-за коронавируса театрам возобновить работу при условии, что их залы будут заполнены на 25%. Озвучены и точные даты, когда заведения возобновят деятельность.