Драмтеатр Иркутска демонтировал часть кресел в зале для безопасной рассадки зрителей

Часть кресел в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова демонтировали для безопасной рассадки зрителей и соблюдения антиковидных правил, сообщают «Вести-Иркутск».

Это сделано для того, чтобы снизить количество контактов между людьми и обеспечить удобный проход к местам.

Поскольку основной зал драмтеатра вмещает 600 человек, присутствовать одновременно на спектакле смогут 150 людей.

Напомним, ранее глава региона Игорь Кобзев разрешил закрытым из-за коронавируса театрам возобновить работу при условии, что их залы будут заполнены на 25%. Озвучены и точные даты, когда заведения возобновят деятельность.