Россияне не стали экономить на праздничном столе

Несмотря на сложности прошлого года, россияне не стали нарушать новогодние традиции и экономить на праздничном столе. Напротив, общая сумма трат россиян в продуктовых магазинах в декабре 2020 года выросла на 12% год к году. При этом изменились приоритеты при выборе новогодних подарков: расходы на ювелирные украшения и одежду в структуре карточных расходов в последний месяц прошлого года сократились на 19% и на 4%, при этом траты на бытовую технику и электронику увеличились до 23%. По мнению экспертов Россельхозбанка, вирусные изменения: переход на дистанционный формат во многих сферах жизни: образование, работа, досуг, - скорректировали выбор россиян в пользу практичных, актуальных подарков. К таким выводам эксперты Банка пришли, проанализировав статистическую информацию по карточным расходам клиентов РСХБ в преддверие новогодних каникул.

В общем объеме декабрьских расходов держателей карт банка доля трат в продуктовых магазинах осталась неизменной: она совпала с аналогичным показателем 2019 года и составила 43%. Так же как объем расходов, увеличилось количество транзакций на 5% и средний чек покупки - на 7%.

Среди новогодних подарков менее популярными стали одежда и украшения - доля в общем объеме трат клиентов сократилась на 1 пп: с 8% в декабре 2019 года до 7% в декабре 2020 года в категории «Одежда» и с 2% в декабре 2019 года до 1% в последний месяц прошлого года в категории «Ювелирные украшения». Средний чек покупки в магазинах одежды уменьшился на 9% при росте числа транзакций почти на 6%. Таким образом, россияне чаще совершали покупки в магазинах одежды, но предпочитали тратить на нее меньше средств.

Объем расходов на ювелирные украшения в декабре прошлого года уменьшился на 19% по сравнению с показателем 2019 года. При этом средний чек и количество транзакций в этой категории показали одинаково отрицательную динамику. Так, средний чек покупки сократился на 3%. Также уменьшилось количество транзакций на 16%.

Актуальными подарками на Новый год стали цифровая и бытовая техника. По сравнению с показателем 2019 года в абсолютных значениях расходы россиян в данной категории товаров увеличились на 23%. Число транзакций и средний чек покупки также увеличились на 7% и 15% соответственно. В результате, возросла доля в общем объеме трат на 0,66 пп. и составила почти 8%.

«Новый год для россиян - больше чем любой другой праздник, и неотъемлемой частью новогодней традиции является праздничный ужин. И хотя 2020 год выдался непростым, россияне предпочли не нарушать многолетнюю традицию и не изменили свое отношение к бюджету новогоднего стола. Снижение объема расходов среди классических подарков и возросший интерес к современным цифровым устройствам и технике для дома можно объяснить, прежде всего, тем, что сейчас почти для каждого человека эти предметы очень актуальны. Эпидемиологическая обстановка, сохранявшаяся на протяжении большей части прошлого года, вынудила ряд компаний и образовательных учреждений перевести сотрудников и учащихся на дистанционный формат работы и учебы. Чтобы комфортно работать и учиться из дома требуются соответствующие устройства. И, конечно, многие хотят порадовать своих близких и родных полезными и необходимыми подарками», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.