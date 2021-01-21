Власти прокомментировали ситуацию с отравлением детей в детском саду Вихоревки

В детском саду «Сказка» в Вихоревке Братского района Иркутской области выявлен факт инфекционного заболевания детей, из 133 воспитанников заболели 19. Все они осмотрены врачами, предварительный диагноз – ОРВИ. Ситуация находится на контроле у министерства образования региона.



– У детей взяты анализы, ситуация находится на контроле, – отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 20 января – тогда дети пожаловались на плохое самочувствие. По факту случившегося проводится эпидемиологическое расследование.