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Власти прокомментировали ситуацию с отравлением детей в детском саду Вихоревки

В детском саду «Сказка» в Вихоревке Братского района Иркутской области выявлен факт инфекционного заболевания детей, из 133 воспитанников заболели 19. Все они осмотрены врачами, предварительный диагноз – ОРВИ. Ситуация находится на контроле у министерства образования региона.

– У детей взяты анализы, ситуация находится на контроле, – отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 20 января – тогда дети пожаловались на плохое самочувствие. По факту случившегося проводится эпидемиологическое расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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