В Иркутской области задержали угонщиков дорогих автомобилей

Трое ранее судимых жителей Иркутска в возрасте от 28 до 30 лет совершили четыре покушения и одну кражу дорогостоящего внедорожника, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Действовали они по заранее спланированной схеме: вели наблюдение, подыскивая иномарки, оставленные на неохраняемых парковках, осматривали местность на наличие камер наружного наблюдения. При этом они применяли меры предосторожности: на лица надевали маски, на руках носили перчатки.

На период расследования судом предполагаемому лидеру группы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двум соучастникам назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.