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Ситуация с коронавирусом в Бурятии остается стабильной

С начала января дневной прирост в республике составляет 150 случаев, за сутки, в среднем, фиксирует не больше трех летальных случаев.

Из 153 новых случаев COVID-19: 116 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 953 пациента, наблюдается 1 592 человека. Всего выздоровели от COVID-19 – 26 517 (+167) человек.

За последние сутки в регионе 2 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 645 человек.

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В России с понедельника, 18 января, по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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