Иркутские абоненты «Ростелекома» за новогодние каникулы увеличили потребление интернет-трафика

Абоненты «Ростелекома» в Иркутской области за рождественские каникулы 2021 года скачали рекордное количество трафика. Специалисты оператора проанализировали данные с 1 по 10 января включительно и выяснили, что большая часть жителей Приангарья выбрала домашний отдых. Общий объем входящего и исходящего интернет-контента по отношению к прошлому году увеличился на 18,6% и составил свыше 31 терабайт (ТБ), сообщают в компании.

Лидером традиционно стал Иркутск: жители столицы региона загрузили боле 25 ТБ данных, что сопоставимо со скачиванием более 500 тысяч фильмов в HD-качестве. В первые дни января трафик в сети «Ростелекома» вырос приблизительно на 30 процентов, а с 11 января показатель вернулся к обычной величине. Рекорд обеспечили развлекательные ресурсы: онлайн-игры, фильмы и социальные сети.

«В каникулы мы не допустили отказов оборудования и перегрузов каналов и обеспечили клиентам высокие скорости, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Все праздничные дни круглосуточно работала служба технической поддержки, при необходимости абонентам оказывалась помощь как удаленно, так и с выездом на дом. При этом время ответа на обращения клиентов не превышало 40 секунд».

«Эти новогодние каникулы буквально прошли у телевизора и компьютера, потому что все развлечения отменены из-за пандемии, а суровые морозы не позволяли гулять на природе, — отметила абонент «Ростелекома» Татьяна Сиднева. — За эту неделю мы пересмотрели все фильмы, которые планировали, а я еще и закончила онлайн-обучение, на которое не хватало времени в будни».

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