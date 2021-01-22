Лёд на Байкале опасен

Обстановка на льду Байкала ухудшается, спасатели призывают проявлять максимальную осторожность.

В районе поселка Листвянка только началось ледообразование Толщина льда там составляет 5-8 сантиметров вдоль береговой линии, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

На удалении от берега на расстоянии 100 метров наблюдается открытая вода, вдоль береговой части – торосные явления. Они представляют особую опасность, потому что под торосами могут быть трещины, разломы, открытая вода, лед с перепадами толщины.

Торосы наблюдаются вдоль всего побережья от населенного пункта Листвянка до Больших Котов.

В Большом Голоустном на удалении до 200 метров от берега произошел отрыв ледового поля из-за порывистого переменного ветра и сейсмических явлений. Толщина льда – не более 15 сантиметров, ледовое поле подвижно. Наблюдаются обширные промоины.

В заливах западной части озера Байкал лед установился, толщина его - до 60 сантиметров, при этом на поверхности имеются многочисленные щели и становые нажимы. В проливе Ольхонские ворота становление льда продолжается – здесь его толщина не превышает 5 сантиметров.

Ранее сообщалось, что землетрясение могло повлиять на ледостав на Байкале. В настоящее время выход на поверхность озера запрещен.

Недавно на Байкале мотоциклист с пассажиром провалились под лед. Им удалось выбраться из ледяной воды, и один из них направился в сторону берега в районе мыса Зундук. Другой остался на месте провала.

К месту происшествия выехала группа спасателей на судне на воздушной подушке. Поиски места провала и пострадавших продолжались около трёх часов. У берега был обнаружен мужчина с признаками обморожения. Позже в 600 метрах от места провала на льду было найдено тело замёрзшего человека.