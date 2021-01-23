БГУ вернул базу отдыха на Байкальском тракте в состав университета

Депутат госдумы РФ от Иркутской области Александр Якубовский на своей странице в Facebook сообщил, что базу отдыха на 15-ом километре Байкальского тракта вернули в состав Байкальского госуниверситета (БГУ) Иркутской области, ранее объект был исключен из состава вуза.

Инициатором возвращения базы стал исполняющий обязанности ректора университета Виктор Игнатенко, который обратился за помощью к депутату и написал обращения в Минобороны РФ.

«Будучи выпускником БГУ, знаю не понаслышке, насколько необходим этот физкультурно-оздоровительный комплекс и студентам, и работникам вуза. Терять им возможность отдыха вблизи Байкала не позволю. Написал обращение на имя Сергея Шойгу с просьбой вернуть имущество моей альма-матер. Провели большую совместную работу с Минобороны. В результате в министерстве приняли решение о возврате объектов. Приказ подписан», – сообщил Якубовский.

Руководство университета планирует восстановить учреждение и использовать его для зимнего и летнего отдыха студентов и работников организации.

По словам Якубовского, ранее ФОК находился в составе университета на протяжении 20 лет, однако прежнее руководство 3 года назад запустило объект, и его пришлось передать Минобороны России.