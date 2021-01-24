Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 47 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса. Согласно ее данным, число заболевших COVID-19 в Иркутской области по информации на 24 января превысило 47 тысяч людей.

Из 260 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 78 (всего 17 004),

в Иркутском районе – 16 (всего 3 064),

в Усолье-Сибирском – 11 (всего 986),

в Эхирит-Булагарском районе – 10 (всего 1 180),

в Киренском районе – 10 (всего 330).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: