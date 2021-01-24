Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 47 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса. Согласно ее данным, число заболевших COVID-19 в Иркутской области по информации на 24 января превысило 47 тысяч людей.
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27 января 2021
Из 260 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 78 (всего 17 004),
- в Иркутском районе – 16 (всего 3 064),
- в Усолье-Сибирском – 11 (всего 986),
- в Эхирит-Булагарском районе – 10 (всего 1 180),
- в Киренском районе – 10 (всего 330).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 17 004,
- Ангарск – 4 559,
- Иркутский район – 3 064,
- Братск – 3 045,
- Усть-Кутский район – 2 708.