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Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 47 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса. Согласно ее данным, число заболевших COVID-19 в Иркутской области по информации на 24 января превысило 47 тысяч людей.

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Из 260 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 78 (всего 17 004),
  • в Иркутском районе – 16 (всего 3 064),
  • в Усолье-Сибирском – 11 (всего 986),
  • в Эхирит-Булагарском районе – 10 (всего 1 180),
  • в Киренском районе – 10 (всего 330).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 17 004,
  • Ангарск – 4 559,
  • Иркутский район – 3 064,
  • Братск – 3 045,
  • Усть-Кутский район – 2 708.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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