30 лет «павловской» реформе

Тридцать лет назад состоялась последняя советская «павловская» денежная реформа. В то время я был студентом первого курса. Однако память у меня профессиональная, биржевая. Так что по памяти. Хорошо помню, что родители, друзья и соседи были в шоке.

Реформа преследовала цель избавиться от «лишней» денежной массы, находившейся в наличном обращении, и хотя бы частично решить проблему дефицита на товарном рынке СССР. Формальной причиной для проведения реформы была объявлена борьба с фальшивыми рублями, якобы завозимыми в СССР из-за рубежа. Доказательств последнему никогда не было представлено. Зато хорошо было известно, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев активно печатал деньги для поддержания своей популярности. Товарный дефицит при такой политике был неизбежен.

22 января 1991 года Михаил Горбачев подписал Указ «О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан». О подписании Указа было сообщено в программе «Время», когда практически все финансовые учреждения и магазины уже были закрыты. Инициатором конфискационной денежной реформы был министр финансов СССР Валентин Павлов. 14 января 1991 года, незадолго до начала денежной реформы, Валентин Павлов был назначен председателем Совета министров СССР.

Обмен изымаемых купюр сопровождался сильнейшими ограничениями: граждане могли обменять 50- и 100-рублевые купюры на новые только в течение трех суток, с 23 по 25 января. Поменять деньги после указанного срока можно было только по решению специальных комиссий. Обменять можно было только наличными сумму не более 1000 руб. на человека - возможность обмена остальных купюр рассматривалась в специальных комиссиях до конца марта 1991 г. В «Сбербанке» со вклада можно было получить только 500 руб. новыми. Правда, данное ограничение потом было быстро снято.

Поскольку обмен денег проводился в очень сжатые сроки, в сберкассах моментально выстроились длинные очереди. Реформа ударила по тысячам людей, державшим рубли «в чулке».

Однако планы правительства реализовались лишь частично: конфискационная процедура позволила изъять из обращения 14 млрд наличных рублей (приблизительно 10,5 % от всей массы или чуть менее 17,1% от запланированных к изъятию 81,5 млрд).

Реформа проходила на фоне начавшегося противостояния российских и союзных властей, знаменитый конфликт Бориса Ельцина и Михаила Горбачева. Реформа окончательно убила популярность Горбачева и фактически стала экономической основой победы Бориса Ельцина над ГКЧП и распада Советского Союза. В 1992 году Борис Ельцин и Егор Гайдар отпустили цены, гиперинфляция мгновенно уничтожила сбережения россиян. Однако, виноваты в этом, прежде всего, не они, а Михаил Горбачев и его команда, которые допустили чудовищное соотношение между товарной и денежной массой. В 1992 году также была введена внутренняя конвертируемость рубля, а в 1993 году появилась непосредственно современная российская валюта. Ее деноминацию в соотношении один к 1000 провело уже правительство Виктора Черномырдина 1 января 1998 года. Эти меры позволили решить проблемы товарного дефицита за счет импорта и в итоге победить инфляцию.

Можно ли было решить ситуацию по-другому, смягчить ситуацию? Однозначно да. Через приватизацию обменять советские сберкнижки на акции сырьевых монополий, провести откачку денежной массы через опробованный потом при Путине механизм народных IPO. Анатолий Чубайс допустил принципиальную ошибку. Приватизацию надо было проводить, по крайней мере частично, не за ваучеры, а за деньги. Просто понятно, что часть активов, абсолютно не рентабельных в рынке, вообще бы не нашла своего покупателя.

Повторюсь. Конечно, Ельцин и Гайдар действовали жестко, однако до Михаила Сергеевича с его административными ограничениями и экономики всеобщего дефицита и нищеты им очень далеко. «Павловская» реформа отправила Горбачева на свалку истории. На дискотеках в только что открывшихся тогда московских ночных клубах была очень популярна песня «Товарищ Горбачёв, до свидания!». Она стала пророческой и ее сейчас легко можно скачать в сети. Я никогда не был особо поклонником российских младореформаторов. Но о Горбачеве и его команде точно никогда не жалел.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»