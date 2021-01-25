Иркутский Россельхозбанк откроет новый офис в БЦ «Лисиха»

27 января состоится торжественное открытие дополнительного офиса Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» на Байкальской, д. 208. В современное здание бизнес-центра «Лисиха» переезжает коллектив офиса 3349/66/15, который ранее оказывал услуги населению Иркутска по адресу: Марата, д. 22.

Офис на улице Марата был открыт летом 2009 года, за неполных 11 лет работы у данного отделения появились свои постоянные клиенты, зачастую сюда обращались за помощью по рекомендации знакомых, коллег или единомышленников – предпринимателей. Благодаря слаженной коллективной работе и искренней заинтересованности сотрудников небольшого офиса в центре города, на конец 2020 года кредитный портфель составил более 600 млн рублей, а вклады превысили 1,5 млрд. рублей.

В новом офисе предусмотрено все необходимое для работы в любом финансовом направлении – операционный зал для обслуживания физических лиц, консультаций и помощи в выборе банковского продукта; кассовая зона, где можно произвести операции с наличными средствами и счетами; специалист по работе с корпоративными клиентами, в том числе с представителями малого и среднего бизнеса, и удобная переговорная комната финансового консультанта, где можно получить индивидуальную консультацию по сложным банковским продуктам. Для удобства клиентов банкоматы и платежные терминалы установлены в зоне круглосуточной доступности. Режим работы офиса останется прежним: по будням без перерыва на обед с 9:00 до 19:00 - обслуживание физических лиц, с 9:00 до 18:00 – обслуживание корпоративных клиентов, по субботам - прием частных лиц с 9:00 до 16:00.

«Работа в банковской сфере – это движение вперед и постоянное развитие. Оценив потенциал клиентского офиса, мы приняли решение о переезде в новое помещение, предоставляя больше возможностей для наших клиентов. Переезд – это еще и дополнительная мотивация для сотрудников в части обустройства своего рабочего пространства по новым стандартам. Начинать год с открытия нового офиса для нас очень символично, так как в планах на 2021 год довольно значимое расширение региональной сети, текущий год можно смело назвать годом новых открытий РСХБ», - рассказала директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Торжественное открытие дополнительного офиса Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» состоится 27 января в 10:00 по адресу: Байкальская, д. 208.

Иркутский региональный филиал начал свою деятельность в Иркутской области с июля 2005 года.Вместе с развитием филиала, начиная с 2006 года и по настоящее время, непрерывно создавалась сеть внутренних структурных подразделений. На сегодня Филиал представлен своими отделениями в 17 из 33 муниципальных районов Иркутской области. Это позволяет обеспечивать необходимую доступность финансовых ресурсов для сельхозпроизводителей.