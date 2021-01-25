Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов

Обычно они не требуют большого опыта работы и позволяют совмещать работу с учебой, сообщает сервис Работа.ру.

Традиционно высокую зарплату специалисты без опыта работы могут получать в крупных компаниях-лидерах отрасли. Так, для соискателей с финансовым или техническим образованием, а также навыком работы в проектах в Сбере открыта вакансия Customer Journey Expert. Успешный карьерный старт также доступен аналитикам с опытом работы от 1 года, специализирующимся на кибер рисках и информационной безопасности. Соискателю необходимо профильное образование, общие знания сетевых технологий и процесса управления рисками, а также умение анализировать архитектуру AC. Будущего работника ждет профессиональное обучение, соцпакет, а также премии за успешное выполнение задач.

«Сегодня спрос на талантливых IT-специалистов очень высок, найти настоящего профессионала иногда бывает очень сложно. Один из вариантов решения проблемы — инвестировать в начинающих специалистов. Именно поэтому у нас существует большое количество возможностей для молодых ребят. Это вызов, который принял Сбер, задав новую тенденцию в выращивании кадров. На данный момент в Сбере существует несколько программ, позволяющих студентам и недавним выпускникам начать свою карьеру в сфере IT: SberSeasons, SberStart, “Школа 21” и другие специальные Школы разработки. Основной фокус в них направлен на то, чтобы за короткий срок прокачать новичка до уровня Middle и передать его в боевые команды», — прокомментировала Ксения Мартынова, управляющий директор по привлечению и отбору талантов Сбера

Высокооплачиваемую работу для начинающих специалистов предлагают в сфере IT и Телеком. Например, программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 000 рублей в месяц. Соискателю предстоит заниматься разработкой CRM и ERP систем, а также построением хранилищ данных.

Программист VB + SQL без опыта работы может получать от 130 000 рублей в месяц. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо знать принципы объектно-ориентированного программирования, языки программирования Microsoft Visual Basic, а также владеть на базовом уровне SQL.

До 80 000 рублей в месяц начинающему web-разработчику готова платить служба доставки цветов. От начинающего работника ожидают владение любым языком программирования от года и знание английского языка, позволяющее читать специализированные тексты. Соискателю предлагают частичную удаленку и гибкий график.

Учащимся вузов доступны также и другие вакансии, позволяющие совмещать работу с учебой. Например, медицинский центр ищет администратора с графиком работы 2/2 и опытом работы от 1 года. Требования к соискателю на эту должность стандартные: коммуникабельность, ответственность и трудолюбие. Работодатель готов платить молодому сотруднику до 105 000 рублей в месяц.