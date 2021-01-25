Альфа-Банк выдаст 4 млрд рублей группе «Самолет»

Альфа-Банк и девелоперская Группа «Самолет» подписали кредитное соглашение о проектном финансировании ЖК «Мытищи Парк» в Московской области. Сумма кредитной линии составляет 4 млрд рублей.

Средства предназначены для строительства первого корпуса переменной этажности на 1275 квартир. Площадь очереди — 57,4 тыс. кв. м. На территории будет 330 машиномест.

«Мытищи Парк» — крупный долгосрочный проект. Он предполагает строительство 7 кварталов общей площадью 429,9 тыс. кв.м на участке в 43,3 гектара. Из них более 28 тыс. кв.м выделено под коммерческие помещения. Также будут построены 3 детских сада и 2 школы. Окончание проекта намечено на 2029 год.

Ранее в декабре 2020 Альфа-Банк открыл Группе «Самолет» кредитный лимит в 7,5 млрд рублей для строительства двух очередей ЖК «Люберцы» в Москве.

«Наше партнерство складывается успешно и банк увеличивает объемы кредитования Группы "Самолет". Мы рады предоставить клиенту новые финансовые возможности для расширения портфеля проектов на растущем рынке недвижимости московской области», — отметил директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.