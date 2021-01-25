Альфа-Банк выдаст 4 млрд рублей группе «Самолет»

Альфа-Банк и девелоперская Группа «Самолет» подписали кредитное соглашение о проектном финансировании ЖК «Мытищи Парк» в Московской области. Сумма кредитной линии составляет 4 млрд рублей.
Средства предназначены для строительства первого корпуса переменной этажности на 1275 квартир. Площадь очереди — 57,4 тыс. кв. м. На территории будет 330 машиномест.
«Мытищи Парк» — крупный долгосрочный проект. Он предполагает строительство 7 кварталов общей площадью 429,9 тыс. кв.м на участке в 43,3 гектара. Из них более 28 тыс. кв.м выделено под коммерческие помещения. Также будут построены 3 детских сада и 2 школы. Окончание проекта намечено на 2029 год.
Ранее в декабре 2020 Альфа-Банк открыл Группе «Самолет» кредитный лимит в 7,5 млрд рублей для строительства двух очередей ЖК «Люберцы» в Москве.
«Наше партнерство складывается успешно и банк увеличивает объемы кредитования Группы "Самолет". Мы рады предоставить клиенту новые финансовые возможности для расширения портфеля проектов на растущем рынке недвижимости московской области», — отметил директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.
ПАО «ГК «Самолет» основана в 2012 году. Сегодня компания является одним из крупнейших федеральных девелоперов и входит в ТОП-10 застройщиков России по объему текущего строительства. С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет более 15 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.
Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже. «Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий, включающих строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.