Основной объем сделок M&A в агропромышленном секторе придётся на сегмент растениеводства

2020 год не показал однозначного вектора к росту или снижению количества сделок слияний и поглощений (M&A) в агропромышленном комплексе. Российские инвесторы по-прежнему сохраняют интерес к консолидации для улучшения операционной эффективности. Одним из самых перспективных для сделок M&A Россельхозбанк называет отрасль растениеводства, где спрос на активы пока превышает предложение. В то же время потенциально привлекательными для сделок M&A в перспективе нескольких лет может стать свиноводство и производство продуктов мясной переработки, а также тепличное овощеводство и молочное животноводство.

Основные тренды

В отличие от других отраслей экономики, агросектор оказался менее подвержен последствиям распространения коронавируса.

«Значительный объем сделок был связан с приобретением активов с высокой долговой нагрузкой, что является характерным явлением для рынка M&A в период экономической неопределенности.», − рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Основными участниками на рынке M&A остаются российские стратегические инвесторы. В частности, в 2020 году о приобретении новых активов объявляли такие крупнейшие игроки в сегменте птицеводства, как ГАП «Ресурс» и Группа «Черкизово». Интерес со стороны иностранных инвесторов к российским активам также сохраняется.

«В конце 2020 года мы наблюдали активность инвесторов, которая, на наш взгляд, сохранится при наличии предложения по продаже привлекательных активов», - считает Андрей Дальнов.

Где ждать M&A

В 2021 году наиболее интересными сегментами для сделок M&A останутся молочное животноводство, производство продуктов мясной переработки, тепличное овощеводство и в особенности - растениеводство.

«В 2020 году отдельные сегменты АПК, такие как растениеводство, продемонстрировали рост финансовых показателей и, как следствие, сектор обращает на себя внимание инвесторов. В ближайшие пять лет мы прогнозируем сохранение положительной динамики по количеству сделок в растениеводстве и увеличение доли компаний этой отрасли сельского хозяйства в нашем кредитном портфеле АПК более чем вдвое», − полагает Андрей Дальнов.

Свиноводство и птицеводство также остаются перспективными секторами для сделок M&A. Рост конкуренции на рынке мясосырья стимулирует производителей к снижению затрат, повышению производственной эффективности. Таким образом, рост концентрации производства позволяет достигать синергетических эффектов для сохранения и повышения рентабельности бизнеса. Дополнительным стимулом также является увеличение рыночной доли компаний и усиление позиций при переговорах с сетевым ритейлом.

В 2020 году о приобретении активов в этих сегментах объявили ГАП «Ресурс» (в частности, приобретение «Ставропольским бройлером» крупнейшей в Оренбургской области птицефабрики «Уральский бройлер» и др.), Группа «Черкизово» (приобретение у компании Cargill завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы в Тульской области), а также перезапуск ГК «Дамате» мощностей ГК «Евродон» по производству мяса птицы в Ростовской области. Ранее в конце 2019 г. ГК «Сибагро» приобрело Кудряшевский свинокомплекс в Новосибирской области.

«Активные игроки заинтересованы в развитии, они адаптируют свои стратегии под изменяющиеся условия и стремятся выйти в новые сегменты и занять новые ниши. Бенефициаром станет потребитель, который получит более низкие цены и качественный продукт», ̶ считает руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.