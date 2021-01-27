Как использовать накопительный счет

Российско-японский Солид Банк подготовил серию материалов о способах научиться копить. Одна из них посвящена использованию накопительных счетов.

Этот вариант подходит тем, кто уже нацелен на то, что нужно начинать копить, но пока не готов оформлять срочный вклад, так как средства могут понадобится в любой момент. Это также отличный вариант для новичков в деле накоплений, рассмотрим его подробнее, подчеркивают эксперты банка.

Накопительный счет отличается от срочного вклада тем, что вы можете использовать свои средства неограниченно, когда захотите: пополнять и снимать в любое время, пользоваться картой к счету в магазинах и оплачивать покупки в Интернете. При этом средства так же, как и срочный вклад, застрахованы Государством, если банк включен в реестр участников системы обязательного страхования вкладов.

Такой способ накоплений отлично подходит если:



1. Есть вероятность, что средства, которые можно было бы положить на срочный вклад, могут вам скоро понадобиться.



По срочному вкладу, скорей всего, вы не успеете получить доход, а по накопительному счету есть ежемесячное начисление дохода и нет штрафов и комиссий за полное снятие средств со счета.



2. Вы нацелены хранить и копить средства разными способами, например, разбить все средства на несколько частей.



Ту часть средств, что точно не понадобится в долгосрочной перспективе (например, год), можно положить на обычный срочный вклад, а ту часть, которая будет постоянно в ходу, – на накопительный счет. И если средства с накопительного счета не нужны, вы будете получать с них процент, если понадобились – можете использовать.



3. У вас пока небольшая сумма для накоплений, и не хватает на открытие срочного вклада.



Так, одна из самых популярных сумм для открытия срочного вклада – 50 000 руб., а сумма неснижаемого остатка для получения процентов по накопительному счету в Солид Банке – всего 20 тысяч. Если у вас получается сохранять неснижаемый остаток на счете, то на него будет ежемесячно начисляться процент, в Солид Банке сейчас он составляет 3,5% годовых на остаток.

Если всё-таки средства срочно понадобились, и пришлось использовать их «под 0» – не беда: вы можете вернуться к накоплению, когда появится сумма неснижаемого остатка, а пока – продолжайте пользоваться картой к счету, как обычной банковской картой.



Тут, кстати, стоит отметить, что пользоваться картой к накопительному счету в Солид Банке выгоднее, чем не пользоваться. Если вы ежемесячно совершаете безналичные операции по счету от 10 тысяч рублей, то обслуживание карты будет бесплатным! Впрочем, даже если вы нацелены только копить, и общая сумма безналичных операций в месяц составит до 10 тыс.руб., то обслуживание карты будет всего 99 руб./мес., что даже меньше стоимости утренней чашечки кофе.



Итак, обобщим информацию по накопительному счету в Солид Банке:

+ 3,5% годовых на остаток от 20 000 руб.,

снимаете и пополняете, когда захотите,

пополняете с любых карт через сайт банка или из Интернет-банка другого банка, а также в кассе Солид Банка,

средства на счете застрахованы Государством,

расплачиваетесь картой за товары и услуги и пользуйтесь бесплатным Интернет-банком SolidPAY (14+).

Ознакомиться с условиями накопительного счета и оставить заявку на обратный звонок можно на сайте Банка по ссылке , а также во всех офисах АО «Солид Банк»: 8 800 775 56 06

О других способах научиться копить читайте в следующих материалах Солид Банка. Также вы можете ознакомиться с предыдущим материалом по теме:«4 способа научиться копить: способ № 1».