Реалист Банк в 2020 году показал рост по всем основным показателям деятельности

Реалист Банк в 2020 году, несмотря на экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, продемонстрировал уверенный рост практически по всем ключевым показателям своей деятельности. В частности, по итогам 12 месяцев 2020 года прибыль банка составила 394,5 млн рублей, что почти на 30% больше, чем в 2019 году (305,9 млн рублей), а капитал банка достиг 4,1 млрд рублей, что на 40% больше по сравнению с 2019 годом (2,9 млрд. рублей).

При этом норматив достаточности собственных средств (капитала), который является одним из наиболее важных показателей надежности финансовых организаций, на 1 января 2021 года составил 16,3% (минимальное значение с учетом надбавок, установленное регулятором - 10,5%), что на 45% выше, чем в прошлом году. Почти на 50% выросли также нормативы достаточности базового капитала и достаточности основного капитала, составив 15,045% каждый.

Кроме того, в 2020 году на 40% увеличились активы банка - с 13,5 до 19,0 млрд рублей, характеризуясь при этом широкой диверсификацией и высоким качеством.

Увеличение показателей деятельности в 2020 году произошло как благодаря объединению с Банком Реалист, которое дало значительный синергетический эффект, так и за счет органического роста (включая кредитный портфель, депозиты юридических лиц и вклады физических лиц) в рамках эффективной реализации стратегии развития банка.