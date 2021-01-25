В Бурятии разрешена работа театров и кинотеатров

25 января на очередном заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, приняты решения о смягчении ограничительных мер в отношении учреждений культуры. В театрах и кинотеатрах разрешили загрузку зрительных залов до 50% от пропускной способности.

Также возобновляют работу культурно-досуговые учреждения, дома культуры и клубы, в районах республики и Улан-Удэ также с загрузкой до 50%.

При этом деятельность всех организаций должна осуществляться при строгом соблюдении требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Посетителям при посещении учреждений культуры необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.