Решением проблем самовольной постройки в Иркутске на улице Советская займется Росимущество

Об этом стало известно после встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с главой Росимущества Вадимом Яковенко.

– Ряд важных тем обсудили с главой Росимущества Вадимом Владимировичем Яковенко. Одна из основных – судьба многоквартирного дома по адресу 4-я Советская, 48 в Иркутске. Здание возвели без разрешительных документов. Жильцов суд обязал снести дом за свой счёт, – сообщил Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

По его словам, после встречи появилась конкретика: решением проблем самовольной постройки будет заниматься Росимущество.

– Рад, что удалось достичь такой договорённости. Спланируем и организуем совместную работу в кратчайшие сроки, – подчеркнула глава региона.

Самовольная постройка на улице Советская не единственная в Иркутске. С подобными проблемами столкнулись жители многоквартирного дома на улице Пискунова, 40.

Напомним, в 2020 году Октябрьский суд областного центра признал дом на Пискунова,40 самовольно возведенным объектом и постановил снести его за счет жильцов. На это требуется 350 миллионов рублей. При этом объект демонтировать пока невозможно, поскольку в нем прописаны люди.