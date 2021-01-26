В проекте дороги в Китай нашли коррупционные признаки

Счетная палата указала на ряд коррупционных признаков и рисков ущерба бюджету при строительстве объекта, сообщают Известия.

В частности, значительное количество вопросов аудиторов вызвала организация строительства дороги в обход Балашихи.

Например, оценка земельных участков на этом отрезке была проведена ненадлежащим образом. Стоимость земли установили на основании ее сопоставления с аналогичными территориями, уже включенными в рыночный оборот. Но назначение территорий на участке в районе Балашихи и аналогичных им разное: сельскохозяйственное — в одном случае, под населенные пункты — во втором. Таким образом, выкуп участков мог проводиться по завышенной стоимости.

Также СП обратила внимание, что по одному из 12 этапов строительства трассы Москва – Нижний Новгород – Казань Росавтодор заключил контракт с подрядчиком, чей опыт на рынке — всего лишь два года. Компания выбрана исполнителем заказа на 43 млрд рублей без проведения конкурса.