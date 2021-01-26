Задержаны преступники, ограбившие Сбербанк в Архангельске

Благодаря профессиональным действиям оперативников полиции Архангельска ГУУР МВД России и сотрудников Службы безопасности Сбербанка задержаны преступники, напавшие 30 декабря 2020 года на Архангельское отделение ПАО Сбербанк. Подозреваемые дали признательные показания. Похищенные деньги у них изъяты.

Банк благодарит МВД России за оперативную и слаженную работу в раскрытии преступления. Задержание преступников послужит дополнительным уроком для всех тех, кто захочет в будущем повторить подобное. Все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, преступники несут неотвратимое наказание.