Кэшбэк на всё: Азиатско-Тихоокеанский банк обновил условия по кредитной «Универсальной карте»

Азиатско-Тихоокеанский банк обновил условия по кредитному тарифу «Универсальная карта». С 26 января 2021 года при оформлении «Универсальной карты» станет доступно снятие наличных без комиссии в любых банкоматах в течение первых 15 дней после получения и активации карты. Далее владельцы карты смогут снимать без ограничений до 10 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, АТБ предоставил своим клиентам возможность льготных переводов в первые 15 календарных дней, а на карты банка с использованием банковских сервисов можно сделать перевод бесплатно.

Также банк с 1 февраля изменяет условия программы лояльности и вводит кэшбэк на все транзакции по карте. Клиент получает кэшбэк в размере 1 % от любых покупок, даже по тем, что не входят в выбранную «любимую категорию», а размер кэшбэка в «любимой категории» зависит от суммы трат и составляет до 10%.

«Несмотря на то, что карта появилась лишь в мае прошлого года, «Универсальная карта» стала одним из самых востребованных продуктов АТБ. Это не совсем та классическая карта, к которой мы привыкли. Это, скорее ее новый и усовершенствованный аналог. Мы долго работали над ее функциональностью, так как современного клиента уже сложно чем-то удивить – рынок переполнен. Но думаю, что нам это удалось. Это действительно универсальная карта для всех - для тех, кто только начинает пользоваться банковскими услугами и знакомится с миром финансов, для тех, кто любит экономить, или наоборот, привык к большим тратам, для тех, кто не пропускает ни одной акции, и для тех, кто в них не участвует, но тоже хочет совершать выгодные покупки. Наша карта по праву занимает лидирующие позиции в рейтингах аналитических агентств и порталов. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Новый год – отличный повод сделать «Универсальную карту» еще лучше», - прокомментировал директор департамента разработки кредитных и карточных продуктов АТБ Сергей Конев.

«Универсальная карта» сочетает в себе актуальные и привлекательные опции. Она входит в тройку лучших кредитных карт с льготным периодом по расчетам калькулятора аналитического департамента «Выберу.ру» (октябрь 2020 года) и является одной из самых выгодных карт по оплате услуг ЖКХ. Кроме того, «Универсальная карта» стала лауреатом специальной награды «Эмпатия – за качество клиентского сервиса» премии Retail Finance Awards 2020, проводимой редакцией журнала The Retail Finance.

В данный момент держатели карты могут принять участие в акции «КэшБЫК 20/21» и получить дополнительный кэшбэк в размере 21 % от суммы основного кэшбэка за оплату покупок. Подробнее об условиях акции.

Получите «Универсальную карту», заполнив анкету на сайте или в отделении АТБ, дождитесь ответа банка (по СМС в течение 15 минут), закажите бесплатную доставку карты на дом (о доступности услуги доставки карты на дом для вашего региона уточняйте информацию по телефону справочной службы банка) или получите ее в отделении АТБ.

Все об «Универсальной карте» здесь.