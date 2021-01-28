«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию

Известный гостиничный комплекс «Анастасия», расположенный на Байкале, в 2018 году решил подтвердить свою звездность и больше чем на год закрыл на реконструкцию половину номерного фонда. В конце 2019-го отель получил долгожданные 4 звезды и буквально «влетел» в новый, 2020 год. Впрочем, полет был недолгим: пандемия спутала все карты и вынудила снова ограничить прием гостей. Как элитный отель пережил коронакризис? Почему самые трудные времена для него наступили уже после снятия основных ограничений? Каково это – работать с вахтовиками? И с какими планами загородный комплекс встречает 2021 год? Об этом директор отеля «Анастасия» Екатерина Картавых рассказала на международном онлайн-форуме «Время отдыхать на Байкале» – 2020.

Екатерина Картавых, директор отеля «Анастасия». Фото из личного архива

Вывели из эксплуатации 50% номерного фонда

Гостиничный комплекс «Анастасия» расположен в поселке Никола, на 63 километре Байкальского тракта. Впервые он открыл свои двери для гостей в 2004 году и за годы работы принял у себя немало видных деятелей политики, искусства и культуры. Впрочем, даже имея репутацию высококлассной гостиницы, официально подтверждать этот статус владельцы «Анастасии» – как и многих других отелей в Иркутске и на Байкале – не спешили: наличие «звезд» поднимало рейтинг в глазах постояльцев, но требовало серьезных затрат на приведение интерьеров, оборудования, квалификации персонала в соответствие со стандартами.

Все изменилось в 2018 году, когда Россия принимала у себя Чемпионат мира по футболу. Во время подготовки к масштабному событию квалификацию гостиниц сделали обязательной. В первую очередь подтвердить категорию должны были гостиницы в городах, принимающих гостей чемпионата, к 2021 году – все остальные. Администрация «Анастасии» решила не дожидаться «часа Х» и начала подготовку к классификации. По словам Екатерины Картавых, в это время компания фактически пережила ситуацию, в которой вся отрасль гостеприимства оказалась в 2020 году.

Источник фото: https://baikalhotel.ru/

– С октября 2018 года мы вступили в финальную фазу подготовки к классификации, которая требовала от нас очень серьезных вложений в обновление номерного фонда. Мы закрыли 12 из 26 номеров нашего комплекса на полную реконструкцию, то есть, практически вывели из эксплуатации 50% фонда. В таком формате мы жили почти два года. В конце октября 2019 года мы реконструировали баню-фрегат, которая также требовала обновления. Категория 4 звезды нам была присвоена 21 декабря 2019 года. В новом статусе мы фактически влетели – по-другому сказать не могу – в 2020 год.

Решили не рисковать, и правильно сделали

Источник фото: https://baikalhotel.ru/

Январь и февраль 2020 года «Анастасия» отработала, по оценке Екатерины Картавых, на хороших оборотах: февраль и вовсе закрыли на 50% загрузки, что для загородного отеля в зимний период – очень неплохой показатель. Имеющееся бронирование на весну и лето давали прекрасный прогноз. Но начавшаяся пандемия коронавируса спутала все планы.

– Первые отказы мы начали получать уже в конце февраля, тем не менее, март удалось закрыть на отличной ноте: в конце месяца у нас было несколько хороших мероприятий, в том числе свадьба и полный отель гостей, – рассказала Екатерина.

В апреле вся страна отправилась на самоизоляцию. Тогда казалось, что это временные трудности: нужно только переждать неделю-другую – и все вернется в прежнее русло. Период затишья администрация решила провести с пользой: отправила часть сотрудников в отпуск и начала побелку производственных помещений ресторана. В итоге пятидневная побелка плавно перешла в трехмесячный застой.

– Весь апрель ресторан не работал, – вспоминала Екатерина. – У нас была мысль запуститься к майским праздникам, но мы решили не рисковать, и это решение оказалось верным, потому что вышла очередная редакция указа губернатора, в котором отелям Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов фактически было запрещено оказывать услуги по временному проживанию. Нам до сих пор непонятно, чем загородные отели заслужили это, тем не менее, указ есть указ: в мае ресторан и гостиница простояли закрытыми.

Источник фото: https://baikalhotel.ru/

Выложили карты на стол

Несмотря на вынужденные каникулы, в апреле и мае администрация отеля напряженно работала над снижением издержек. Совместно с юристами, привлеченными на аутсорсинг, были пересмотрены отношения со всеми поставщиками и партнерами, которые помогают содержать и обслуживать отель. А поскольку основная деятельность была приостановлена, удалось сэкономить на электроэнергии, водоснабжении и вывозе ТБО.

– Волшебное слово «аутсорсинг» рулит, – уверена Екатерина Картавых, – масштабная экономия затрат началась у нас именно с них: мы мгновенно отказались от ставших ненужными услуг прачечной и доставки персонала, как только отель перестал принимать гостей. Также полностью «отрубили» интернет и убрали резервный канал связи. Партнеры не отказали нам в просьбе и не стали выставлять счета на абонентскую плату. Предоставленные ими каникулы тоже очень помогли нам пережить сложный период.

Одной из основных статей затрат в сфере обслуживания является фонд оплаты труда. В результате переговоров с сотрудниками его удалось уменьшить до 50%.

– Мы откровенно выложили карты на стол: показали, сколько денег у нас есть, четкий расчет, что нам хватает денег на апрель-май, и, даст Бог – июнь, и этот период нам надо как-то пережить, – рассказала Екатерина Картавых. – Сотрудники пошли навстречу предприятию.

Отдельно плотную работу администрация отеля вела по поводу предоплаты от клиентов.

– Мы провели переговоры с каждым из наших клиентов и со всеми партнерами, – рассказала Екатерина Картавых. – Гости, которые требовали возврата предоплаты, получили свои средства. С нашими партнерами–юридическими лицами, операторами нашего региона мы достигли договоренностей и предоплату фактически выдали в виде услуг в начале лета.

Меры поддержки ресторан не получил

Источник фото: https://baikalhotel.ru/

Индустрия гостеприимства была признана одной из самых пострадавших во время коронакризиса. Предприятиям отрасли были предоставлены меры господдержки. «Анастасия» сумела воспользоваться ими лишь отчасти.

– Отсроченные платежи по налогам мы закрыли за летний сезон, – рассказала Екатерина Картавых. – также мы получили субсидии за апрель и май по гостинице. К сожалению, субсидию не смог получить ресторан: по нему снижение штатной численности превысило 10%. Мы пытались доказать, что увольнение людей по собственному желанию в начале марта не связано с COVID-19, но в помощи нам было отказано.

Молились, чтобы после вахты номера остались целыми

Источник фото: https://baikalhotel.ru/

В 2020 году, оставшиеся без туристов гостиницы нашли новых клиентов, ими стали крупные добывающие организации, работники которых, прибыв из других регионов, обязаны были соблюдать двухнедельный карантин перед отправкой на месторождение. Посчитав, сколько денег осталось на счетах, администрация «Анастасии» во второй половине мая тоже решила «искать себе вахту». Дело осложнялось тем, что 6 из 26 номеров отеля – это номера люксового сегмента, которые руководство ни при каких обстоятельствах не готово было отдавать под размещение вахтовиков.

– Вахта нам нужна была небольшая, в пределах 38-40 человек, и такая к началу июня нашлась, – рассказала Екатерина Картавых. – О том, как мы обслуживали гостей, в интернете было море отзывов. Все обменивались фотографиями и впечатлениями. Зав.производством персонально готовила еду, горничные драили номера по два раза в день. Скажу честно, цель была одна: чтобы нам не угробили номерной фонд. Я молилась, чтобы после постоянного нахождения в номерах в течение 14 дней ничего не было сломано или прожжено. Зато прощались мы как лучшие друзья: гости были благодарны нам за сервис, а мы были безмерно благодарны им за то, что номера остались в прекрасном состоянии.

Источник фото: https://baikalhotel.ru/

На размещении вахтовиков не особо заработаешь, если номерной фонд гостиницы невелик, к тому же есть ограничения по загрузке, рассказала Екатерина Картавых. По ее словам, «Анастасия» закрыла июнь на 39% загрузки, но вахта позволила получить крайне необходимые оборотные средства, на которые отель смог протестировать персонал и в июле открыл ресторан в формате летней веранды

– Те, кто занимается размещением вахтовиков, знают, что ресторан на этом практически не зарабатывает, поэтому не надо думать о каких-то баснословных доходах отельеров, – рассказала Екатерина Картавых. – Однако благодаря вахте мы получили «живые» деньги, которые идут, в том числе на мероприятия по дезинфекции, закупку масок, перчаток и бактерицидных ламп. Отель тратит на них в среднем 120 тысяч рублей в месяц.

Тяжелейшие времена наступили позже

К лету отель начал возвращаться к работе. Но именно этот период, а не времена весеннего простоя, по словам Екатерины, стал самым тяжелым испытанием. Сотрудники, которые в сложный период готовы были отказаться от зарплаты, начали искать новые места работы, как только появилась такая возможность. Текучка кадров была огромной.

Источник фото: https://baikalhotel.ru/

– Когда нам наконец-то разрешили работать, я думала что все будут счастливы. К сожалению, с июля по конец октября у нас сменилось до 80% сотрудников зала, ресторана и кухни. Это были тяжелейшие месяцы – уходили люди, на которых ты рассчитывал, с многолетним – более 10 лет – опытом работы.

К безумной психологической нагрузке, связанной с персоналом ресторана, добавлялись нервные срывы отдела продаж, который видел спрос и мог продать хоть 100% размещений, но ограничения, введенные властями и отраженные во внутренних регламентах, запрещали делать это.

– За все время моей работы в отрасли, а я работаю с 1996 года и видела разные экономические ситуации – никогда еще мне не запрещали работать, – отметила Екатерина Картавых. – Лично для меня это было основным психологическим ударом.

Конец года внушает надежды

Несмотря на сложное начало года, у отельеров есть повод для оптимизма: люди, уставшие от карантина, привыкшие к хорошему сервису, но лишенные возможности отдохнуть за границей, поехали на Байкал. Август и сентябрь загородный отель «Анастасия» отработал в новых условиях, с новыми требованиями, на максимально разрешенных мощностях. Оптимистично администрация гостиницы смотрит и на 2021 год.

– Людям хочется в выходные уехать из города, подышать свежим воздухом. Большинство гостиниц в Листвянке сейчас продолжают принимать вахтовиков, и это работает нам в плюс: если гости не смогли, как планировали, остановиться у наших соседей, то они, скорее всего, не станут совсем отказываться от отдыха – они будут искать альтернативу, и мы всегда готовы их принять.