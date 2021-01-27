Эксперт Примсоцбанка рассказала, как взять кредит и остаться в «плюсе»

18 декабря 2020 года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. При этом инфляция сейчас складывается выше прогноза Банка России - в интервале 4,6–4,9%. Несомненно, этот фактор станет определяющим ценообразование, а это значит, что всем нам стоит научиться сохранять и умножать свои финансы вне зависимости от сложившейся экономической ситуации.



Своими лайфхаками об управлении средствами с нашими читателями сегодня поделится Ксения Миронова – начальник отдела по работе с зарплатными проектами ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Ксения, переход многих сервисов в «онлайн» для банковской сферы – это плюс или минус?

– Сегодня все мы оказались в новой реальности, когда онлайн и дистанция стали нормой, и потому нам остаётся просто адаптироваться к этим условиям. Хочется отметить, что вся банковская сфера и Примсоцбанк в частности, на этой волне совершила качественный прорыв в развитии и совершенствовании сервисов дистанционного обслуживания. Более того, я могу смело сказать, что подобные сервисы - один из ключевых показателей клиентоориентированности любого банка, ведь очень многим людям гораздо удобнее отправить заявку на кредит или сделать досрочное гашение по кредиту, не посещая офис.



Подскажите даёт ли банк какие-либо инструменты для контроля финансов?

– Каждому нашему клиенту доступно бесплатное мобильное приложение – Примсоцл@йн. Оно разработано на платформе Центра Финансовых Технологий Factura и занимает 2 место по уровню цифровых сервисов в стране в рейтинге агентства Markswebb за 2019 год. Скачать его себе на смартфон можно в AppStore или Google Play.



Доступна онлайн регистрация - для этого достаточно знать номер вашей банковской карты или номер счета. Мобильное приложение позволяет экономить время на походы в банк, так как позволяет осуществлять переводы, обменивать валюты, открывать счета и вклады, оплачивать «коммуналку» и даже изменять личные данные в случае замены паспорта. Помимо этого, с помощью Примсоцл@йна можно отслеживать поступление денежных средств и анализировать расходы.



Реально ли вообще в нынешних условиях копить и как это можно делать?

– Да, конечно. Проведя анализ клиентов нашего банка, можно сделать вывод, что все потребители делятся условно на 3 категории: те, кто тратят, те кто копят, и те, кто совмещает выгоду накоплений с тратами. У тех, кто тратит, вся зарплата уходит на текущие расходы. Данные клиенты даже не допускают мысль о накоплениях. Те, кто копят, чаще замораживают свои средства на вкладах на квартал, полугодие или год. Третья категория клиентов использует все выгоды, которые предлагает сегодня банковский сектор.



Поделюсь способом, который на вооружении у меня лично. Если вы являетесь нашим зарплатным клиентом и обладаете картой по которой начисляется 4,5% на остаток, советую оформить кредитную карту и пока действует беспроцентный период, тратить деньги именно с неё и получать за свои покупки кэшбэк до 5%. На зарплату тем временем будут «набегать» те самые 4,5%. Дополнительный доход в этом случае у вас может составить от 1000 до 5000 рублей в месяц в зависимости от объема трат и суммы накоплений. Если посчитать доход за год, то сумма выглядит привлекательнее: от 12 до 60 тыс. рублей, что может являться существенной прибавкой к основному источнику доходов.



Стоит ли сейчас пользоваться кредитными продуктами?



– Тех, кто сейчас не желает оформлять кредиты, понять можно. Время нестабильное, люди боятся переоценить свои возможности. Но посмотрите на это с другой стороны: мы с вами оказались в новых реалиях, инфляция набирает обороты, цены растут в динамике – как на недвижимость и транспорт, так и на продукты питания с одеждой. Таким образом, приобретая товары или услуги сегодня, в конечном итоге вы получаете экономию в завтрашнем дне. Главное, просчитать для себя экономическую эффективность в моменте. Благо, предложений на рынке банковских услуг масса и у нас есть возможность выбрать наиболее выгодные для себя. Как оценить выгодно ли мне брать кредит? Во-первых, обращайте внимание на ставку – ту, которую дают вам при одобрении кредита. Во-вторых, распланируйте возможность досрочного погашения и определите, какую часть своих ресурсов вы готовы вкладывать, чтобы быстрее рассчитаться. Например, попросите специалиста сделать вам расчет если вы досрочно будете гасить 5, 10 или более тысяч рублей. Также рекомендую распланировать срок погашения кредита – от него зависит, каким будет ваш ежемесячный платеж. Выбирайте наиболее комфортный для себя платеж, который не будет ограничивать вас в повседневных тратах. Лучше вносить досрочные платежи, нежели жить от платежа до платежа по кредитному графику. Всегда думайте о своем финансовом комфорте! Эти простые рекомендации помогут вам оценить необходимость в кредите.

Можно подвести итог, что даже несмотря на нестабильную ситуацию, кредитоваться сейчас можно – наш банк предоставляет для этого все условия, начиная от функциональных инструментов до льготных программ кредитования – в том числе и для участников зарплатного проекта. Главное, реально оценивайте свои возможности и выбирайте самые выгодные для вас предложения.